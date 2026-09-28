फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Six Aam Aadmi Party workers donated blood on Bhagat Singh's birth anniversary.

Sant Kabir Nagar News: भगत सिंह की जयंती पर आम आदमी पार्टी के छह कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान

Mon, 28 Sep 2026 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Six Aam Aadmi Party workers donated blood on Bhagat Singh's birth anniversary.
संतकबीरनगर। भगत सिंह की जयंती पर आप कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान खलीलाबाद। आम आदमी पार्टी की ओर से शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर रविवार को रक्तदान महाअभियान चलाया गया।
विज्ञापन

प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर आयोजित अभियान के तहत जिले में भी रक्तदान शिविर लगाया गया। खलीलाबाद स्थित निजी ब्लड सेंटर में आयोजित शिविर में छह कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।
विज्ञापन

जिलाध्यक्ष दुर्विजय सिंह यादव के नेतृत्व में सौमेंद्र प्रताप श्रीवास्तव, आयुष कुमार समेत पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और युवाओं ने रक्तदान कर भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। शिविर का उद्घाटन करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्विजय सिंह यादव ने कहा कि भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। रक्तदान के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद करना भी समाजसेवा का महत्वपूर्ण कार्य है। रक्त का एक-एक कतरा किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाने में मददगार हो सकता है। उन्होंने युवाओं से समाजसेवा के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर अमन चौरसिया, पंकज यादव, जीके सागर, तीरथ अग्रहरि, चंद्रमोहन मिश्रा समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed