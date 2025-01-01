Sant Kabir Nagar News: ताले में पंचायत भवन, ब्लॉक तक दौड़ मजबूरी

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सांथा विकास खंड के धोबहा में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है, जिस स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है, वहां आने-जाने के लिए रास्ता नहीं है। ग्रामीणों को आय, जाति निवास, खसरा खतौनी, पेंशन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंचायत भवन का निर्माण कराया गया लेकिन यह अक्सर बंद रहता है। इससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है।इसी प्रकार निघुरी तथा गोइठहा गांव में भी पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। इक्का-दुक्का बार यहां बैठक हुई है। ज्यादातर समय यह पंचायत भवन भी बंद रहता है। इससे इस पंचायत भवन से भी किसी प्रकार के कोई प्रमाणपत्र निर्गत नहीं हो पाते हैं। गनवरिया व परसवनि गांव में स्थित पंचायत भवन हमेशा बंद रहता है। यहां भी कभी-कभार ही पंचायत सहायक के दर्शन होते हैं।ग्रामीण प्रभाकर, नागेंद्र दीनदयाल, परवेज मोहम्मद आदि लोगों ने बताया कि शासन की यह योजना बेहतर थी। पंचायत भवन अगर संचालित होता तो लोगों को ब्लॉक तक की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। पंचायत भवन से ही सभी प्रकार के प्रमाणपत्र निर्गत होते। खुली बैठक में योजनाओं की जानकारी होती लेकिन पंचायत भवन का संचालन बेहतर तरीके से न होने के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।ज्यादातर पंचायत भवन नियमित खुल रहे हैं और संचालित भी हो रहे है। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका गंभीरता से निस्तारण कराया जाएगा ।-मैनुद्दीन सिद्दीकी, एडीओ पंचायत