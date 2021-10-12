फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Youth arrested with a handgun and cartridges

Sant Kabir Nagar News: तमंचा और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

Mon, 19 Oct 2026 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Youth arrested with a handgun and cartridges
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्मशान घाट के पास से एक युवक को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान काजीपुर मगहर के तेली टोला निवासी आशीष उर्फ गच्चू गुप्ता (27) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार 17 अक्तूबर को उपनिरीक्षक धर्मनाथ यादव पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों और होटलों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि औद्योगिक क्षेत्र के श्मशान घाट के पास एक युवक तमंचा और कारतूस लेकर बैठा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया गया तो वह भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
विज्ञापन

तलाशी के दौरान उसके पास से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed