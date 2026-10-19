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Sant Kabir Nagar News: सरयू में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत

Mon, 19 Oct 2026 12:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:41 AM IST
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Teenager drowns while bathing in the Saryu River
सरयू नदी में किशोर के डूबने की सूचना पर जुटे लोग-स्रोत ग्रामीण
धनघटा। क्षेत्र के बिड़हर घाट पर रविवार को सरयू में स्नान करते समय डूबने से किशोर की मौत हो गई। एसडीआरएफ व पुलिस के अथक प्रयास से शव को नदी से बाहर निकाला गया। किशोर की मौत से परिजनों में चीख-पुकार मच गई। किशोर अंबेडकरनगर के घनसुपुर गांव निवासी था। वह रविवार को परिजन के साथ सरयू में स्नान करने बिड़हर घाट पर आया था।
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बिड़हरघाट में रविवार को स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। इस बीच सुबह लगभग आठ बजे प्रवीण (17) पुत्र महादेव अपने एक साथी के साथ बिड़हर घाट पर घाघरा नदी में स्नान करने पहुंचा था। इसी दौरान वह स्नान करते समय गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। घाट पर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक वह नदी की तेज धारा में डूब गया।
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घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची धनघटा पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लापता किशोर की तलाश में जुट गई है। लगभग तीन घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने किशोर का शव नदी से बाहर निकाला। शव नदी के बाहर निकलते ही घाट पर मौजूद परिजनों में चीखपुकार मच गई। महादेव के दो बेटों में प्रवीण सबसे बड़ा था, वह कक्षा आठ का छात्र था। बेटे का शव देख माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घाट पर मौजूद मृतक का छोटा भाई 14 वर्षीय नीतिन का भी रो-रोकर बुरा हाल था।
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प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि नदी से शव को निकाला गया। डॉक्टरी परीक्षण के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
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