फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Even after becoming a judge, he has kept the roles of Ram and Lakshman alive within himself.

Sant Kabir Nagar News: याधीश बने, फिर भी संजो रखा है राम-लक्ष्मण का किरदार

Mon, 19 Oct 2026 12:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Even after becoming a judge, he has kept the roles of Ram and Lakshman alive within himself.
सेवानिवृत जज राघवेंद्र प्रसाद पांडे
धर्मसिंहवा। विद्यार्थी जीवन में रामलीला के मंच पर भगवान राम और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले राघवेंद्र प्रसाद पांडेय आज न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपने गांव की माटी और संस्कृति से जुड़े हैं। धर्मसिंहवा क्षेत्र के मेंहदूपार निवासी व वर्ष 1950 से चली आ रही रामलीला से उनका जुड़ाव आज भी बरकरार है। कभी न्याय की कुर्सी पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले राघवेंद्र पांडेय आज रामलीला के मंचन को बेहतर और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
विज्ञापन


राघवेंद्र प्रसाद पांडेय अपने विद्यार्थी जीवन में मेंहदूपार की रामलीला में राम और लक्ष्मण का किरदार निभाते थे। मेधावी छात्र होने के कारण उन्होंने पीसीएस-जे की परीक्षा उत्तीर्ण की और न्यायाधीश बने। न्यायिक सेवा में रहते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया लेकिन इस दौरान भी गांव की माटी, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक परंपराओं से उनका लगाव कम नहीं हुआ।
विज्ञापन

आठ साल पूर्व सेवानिवृत्त हुए राघवेंद्र प्रसाद पांडेय ने बताया कि भगवान श्रीराम की कृपा से उन्हें न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अवसर मिला। अपने जीवन की यात्रा का पूरा श्रेय उन्होंने ईश्वर को दिया। उन्होंने कहा कि नौकरी के दौरान भी गांव की संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों से उनका जुड़ाव बना रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन


सेवानिवृत्ति के बाद राघवेंद्र प्रसाद पांडेय प्रत्येक वर्ष मेंहदूपार की रामलीला में समय दे रहे हैं। रामलीला के संचालन से लेकर मंचन की प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाने तक में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कार्यक्रम को किस तरह प्रस्तुत किया जाए, इसके लिए वह रामलीला के कलाकारों और व्यास के साथ चर्चा करते रहते हैं।

उनके अनुभव का लाभ रामलीला का मंचन करने वाले कलाकारों को भी मिल रहा है। कलाकार पुरानी और नई मंचन शैलियों का समन्वय करते हुए उनसे मार्ग दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह न्यायाधीश के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले राघवेंद्र प्रसाद पांडेय आज भी भगवान श्रीराम की लीला से जुड़े रहकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने में योगदान दे रहे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed