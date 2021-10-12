Sant Kabir Nagar News: टिन शेड लगाने में महिला से मारपीट

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शीला के अनुसार जमीन उनके नाम रजिस्टर्ड है और दाखिल-खारिज भी हो चुका है। वह जमीन पर खेती करती हैं। हाल ही में आए चक्रवात के दौरान उनका टिन शेड उखड़कर दूसरी जगह गिर गया था। 26 सितंबर को वह खेत में दोबारा टिन शेड लगाने लगीं।आरोप है कि इसी दौरान अली हुसैन और याद अली मौके पर पहुंच गए। दोनों ने जातिसूचक गालियां देते हुए टिन शेड लगाने का विरोध किया और मारपीट की। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे तो आरोपी भाग गए। पीड़िता ने 17 अक्तूबर को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद