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Sant Kabir Nagar News: टिन शेड लगाने में महिला से मारपीट

Mon, 19 Oct 2026 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:10 AM IST
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Woman assaulted over installation of tin shed
संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के राजेडीहा गांव में टिन शेड लगाने को लेकर विवाद हो गया। महिला शीला पत्नी रामलखन ने गांव के दो लोगों पर जातिसूचक गालियां देने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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शीला के अनुसार जमीन उनके नाम रजिस्टर्ड है और दाखिल-खारिज भी हो चुका है। वह जमीन पर खेती करती हैं। हाल ही में आए चक्रवात के दौरान उनका टिन शेड उखड़कर दूसरी जगह गिर गया था। 26 सितंबर को वह खेत में दोबारा टिन शेड लगाने लगीं।
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आरोप है कि इसी दौरान अली हुसैन और याद अली मौके पर पहुंच गए। दोनों ने जातिसूचक गालियां देते हुए टिन शेड लगाने का विरोध किया और मारपीट की। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे तो आरोपी भाग गए। पीड़िता ने 17 अक्तूबर को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद
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