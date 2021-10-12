Sant Kabir Nagar News: मनबढ़ों ने अस्पताल के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़ा

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संतकबीरनगर। पटखौली स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के सामने खड़ी कार का शीशा मनबढ़ों ने तोड़ दिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पटखौली निवासी देवेंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार की रात उनकी कार उनके प्रतिष्ठान के सामने खड़ी थी। रात करीब 10:38 बजे के आसपास कुछ मनबढ़ आए और कार का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया। संवाद