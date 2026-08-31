जन्माष्टमी : घरों में तैयारी और बाजार में खरीदारी तेज

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कोई कान्हा की नई पोशाक खरीद रहा है तो कोई मुकुट, बांसुरी और झूला खरीद रहा है। इससे बाजारों में रौनक बढ़ रही है। जन्माष्टमी को लेकर दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। दुकानों पर कान्हा की छोटी-बड़ी मूर्तियों के साथ रंग-बिरंगी पोशाक और सजावटी सामान की अलग-अलग वैरायटी उपलब्ध है।जन्माष्टमी नजदीक आने के साथ बाजार में खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद है। मंदिरों के साथ-साथ घरों में भी जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं। बाजारों में त्योहार की रौनक बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दे रही है। जन्माष्टमी पर जहां मंदिरों में उत्सव मनाया जाएगा, वहीं श्रद्धालु अपने घरों में जन्मोत्सव मनाएंगे। कान्हा की पोशाक और शृंगार सामग्री की खरीदारी के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं। कन्हैया के भोग के लिए माखन-मिश्री, पंचामृत और धनिया पंजीरी बनाने की सामग्री जुटाई जा रही है।मंदिरों में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और मंदिर समितियों द्वारा सुरक्षा और बैरिकेडिंग के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। खलीलाबाद के गोला बाजार में एक दुकान संचालक विक्की जायसवाल ने बताया कि दुकान पर लड्डू गोपाल के लिए मोती, स्टोन वर्क, गोटा और कढ़ाई वाली आकर्षक पोशाकें बिक रही हैं। कान्हा के लिए मुकुट, बांसुरी, मोरपंख, कंगन और विशेष मालाओं की मांग काफी तेज हो गई है। घरों को सजाने के लिए सुंदर पालने (झूले), कृत्रिम फूल, झालर और लाइटें खरीदी जा रही हैं।