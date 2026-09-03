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वीडियो वायरल के बाद जेल: सपा नेता डक्कू को भेजा गया जेल, कूलर-फ्रीज व अलमारी में खोजे गए सपा महानगर अध्यक्ष

Thu, 03 Sep 2026 05:17 PM IST
Rohit Singh अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर Published by: Rohit Singh Updated Thu, 03 Sep 2026 05:17 PM IST
सार

रात करीब 1 बजे राजघाट और कोतवाली पुलिस टीम महानगर अध्यक्ष को ढूंढते हुए इस्माइलपुर स्थित घर पहुंची। पुलिस टीम के साथ महिला पुलिस कर्मी भी थीं। करीब एक घंटे तक घर के हर कमरे और छत पर तलाशी चलती रही लेकिन महानगर अध्यक्ष का कहीं पता नहीं चला। परिवार का आरोप है कि पुलिस टीम ने छत पर पानी की टंकी, अलमारी, फ्रीज और कूलर खुलवाकर तलाशी ली।

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Jailed after viral video: SP leader Dakku sent to jail.
जफर अमीन डक्कू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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राजघाट के खोखर टोला में जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने सपा नेता जफर अमीन डक्कू को मंगलवार देर रात हिरासत में लिया और उनका शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया। इससे नाराज करीब 50 की संख्या में सपा कार्यकर्ता बुधवार को थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया।

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सूत्रों के मुताबिक, पुलिस की कई टीमें मंगलवार रात करीब दो बजे डक्कू के घर पहुंचीं। वह घर पर ही मिले, जिसके बाद पुलिस उन्हें राजघाट थाने ले आई। बताया जा रहा है कि देर रात तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

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बुधवार को डक्कू का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया। उधर, नामजद सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गई हैं।

डक्कू से मिलने पहुंचे 50 से अधिक सपाई
डक्कू को हिरासत में लिए जाने की जानकारी के बाद बुधवार सुबह से राजघाट थाने पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम समेत 50 से अधिक नेता और कार्यकर्ता थाने पहुंचे और डक्कू से मुलाकात की।

ब्रजेश गौतम ने पुलिस की रात में की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन रात में दबिश देकर कार्रवाई करने की इतनी जल्दी क्यों थी? उन्होंने कहा कि जफर अमीन डक्कू कोई आतंकवादी नहीं हैं।

कूलर-फ्रीज और अलमारी में खोजे गए सपा महानगर अध्यक्ष
रात करीब 1 बजे राजघाट और कोतवाली पुलिस टीम महानगर अध्यक्ष को ढूंढते हुए इस्माइलपुर स्थित घर पहुंची। पुलिस टीम के साथ महिला पुलिस कर्मी भी थीं। करीब एक घंटे तक घर के हर कमरे और छत पर तलाशी चलती रही लेकिन महानगर अध्यक्ष का कहीं पता नहीं चला। परिवार का आरोप है कि पुलिस टीम ने छत पर पानी की टंकी, अलमारी, फ्रीज और कूलर खुलवाकर तलाशी ली।
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जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस दौरान पुलिस ने कई बार सपा महानगर अध्यक्ष के मोबाइल पर परिवार वालों से फोन भी करवाया लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिला। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कानूनी कार्रवाई पर पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि यदि शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई की गई है तो दोनों पक्षों के खिलाफ समान कार्रवाई होनी चाहिए।

डक्कू से मुलाकात कर दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा
सपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने राजघाट थाने में जफर अमीन डक्कू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने डक्कू से कहा कि उनके पास इस मामले से जुड़े जो भी कानूनी दस्तावेज हैं उन्हें उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दी जाएगी। पार्टी स्तर पर भी मामले को समझने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आजम खान के करीबी डक्कू दो बार लड़ चुके हैं चुनाव
राजघाट थाना क्षेत्र के खोखर टोला में रहने वाले जफर अमीन डक्कू को गोरखपुर में सपा नेता आजम खान का खास माना जाता है। सपा सरकार में मंत्री रहते हुए कई बार आजम खान डक्कू के घर भी आ चुके हैं। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से जफर अमीन डक्कू दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं।

पहली बार 1991 में शहरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़े। दूसरी बार 2012 में सपा के टिकट पर गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़े थे। यहां से 41 हजार 864 वोट मिले थे। 16 हजार 985 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए थे। बीजेपी के प्रत्याशी विजय बहादुर यादव ने जीत दर्ज की थी।

मामले में कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमें लगाई गई हैं: ओंकार दत्त तिवारी, सीओ कोतवाली
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