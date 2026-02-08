Sant Kabir Nagar News: अज्ञात ट्रक चालक पर दर्ज हुई प्राथमिकी

कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित महेंद्र कुमार श्रीवास्तव निवासी मालवीय नगर थाना कोतवाली गोंडा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सात फरवरी को दिन में लगभग 12:00 बजे वह परिवार व रिश्तेदार के साथ निजी वाहन से गोरखपुर से गोंडा जा रहे थे। डीघा फ्लाईओवर से उतरते वक्त ट्रक चालक अज्ञात ने पीछे से टक्कर मारकर घसीटते हुए आगे तक ले गया।इसके बाद ट्रक को वहीं छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक कब्जे में ले लिया है। कोतवाल ने बताया कि मामले में आरोपित ट्रक चालक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संवाद