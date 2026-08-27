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Sant Kabir Nagar News: मगहर में छात्राओं ने सफाईकर्मियों को बांधी राखी

Thu, 27 Aug 2026 11:25 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:25 PM IST
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Female students tied Rakhis to sanitation workers in Maghar.
मगहर में सफाईकर्मियों को राखी बाधतीं छात्राएं। संवाद
संतकबीरनगर। मगहर में संत कबीर आचार्य रामविलास इंटर कॉलेज की छात्राओं ने नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों को भाई मानकर उन्हें राखी बांधी और उनके सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। सफाई कर्मचारियों ने भी छात्राओं को आशीर्वाद दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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इस दौरान नगर पंचायत मगहर की अधिशासी अधिकारी सीमा राय भी मौजूद रहीं। उन्होंने छात्राओं की पहल की सराहना करते हुए कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सम्मान और सामाजिक सौहार्द का संदेश देने वाला त्योहार भी है। ऐसे आयोजन समाज में भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत करते हैं।
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छात्राओं ने सफाई कर्मचारी जितेंद्र, इरफान, नवनीत, मोहम्मद कुर्बान, धर्मेंद्र, अजीत, भानु शर्मा, नीरज और रोहित समेत अन्य कर्मचारियों की कलाइयों पर राखी बांधी।
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