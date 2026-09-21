फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Father and son sentenced to seven years' imprisonment for fatal attack

Sant Kabir Nagar News: ्रजानलेवा हमले में पिता-पुत्र को सात-सात साल का कारावास

Mon, 21 Sep 2026 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Father and son sentenced to seven years' imprisonment for fatal attack
संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के सिकरी गांव में पोखरे में मछली मारने के विवाद में हुए जानलेवा हमले के मामले में सत्र न्यायालय ने पिता-पुत्र को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह की अदालत ने दोनों दोषियों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

घटना तीन जनवरी 2018 की शाम करीब सात बजे की है। सिकरी गांव निवासी राजकुमार अपने साथियों के साथ बाजार से लौट रहा था। गांव के पोखरे के पास मछली मारने को लेकर उसका गांव के राम नरेश और राम दरश से विवाद हो गया।
विज्ञापन

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दोनों ने जान से मारने की नीयत से राजकुमार पर सरिया और भाले से हमला कर दिया। हमले में उसके सिर, कान, सीने और पीठ पर गंभीर चोटें आईं। वह लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उसे एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां कई दिनों तक उसका उपचार चला।
मामले में पीड़ित के पिता रामसागर की तहरीर पर महुली थाने में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने राम नरेश और राम दरश को दोषी करार दिया। दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed