फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Ensure wheat procurement as per target: ADM

लक्ष्य के अनुरूप गेहूं की खरीद सुनिश्चित करें : एडीएम

Fri, 04 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Ensure wheat procurement as per target: ADM
संतकबीरनगर। एडीएम वित्त व राजस्व जयप्रकाश की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन सभागार में गेहूं खरीद के संबंध में बैठक हुई। इसमें क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की अद्यतन स्थिति, प्रगति एवं किसानों की सुविधाओं आदि से जानकारी लेते हुए एडीएम ने निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुरूप गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जाए।
विज्ञापन


जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने अवगत कराया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में मूल्य समर्थन योजनांतर्गत 30 मार्च से संचालित गेहूं क्रय के लिए जनपद में कुल 63 क्रय केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। इसमें खाद्य विभाग के 23, पीसीएफ के 33, पीसीयू के पांच, भाखानि के एक एवं मंडी समिति के एक क्रय केंद्र शामिल हैं।
विज्ञापन

क्रय एजेंसी पीसीएफ, यूपीएसएस, पीसीयू द्वारा स्वयं के क्रय केंद्रों के अतिरिक्त पैक्स, सहकारी क्रय-विक्रय समिति, सहकारी संघ लि., केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार एवं जिला सहकारी संघ लिमिटेड के माध्यम से गेहूं क्रय किया जाएगा। एडीएम ने बताया कि गेहूं क्रय की अवधि 30 मार्च से 15 जून तक प्रभावी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों एवं स्थानीय अवकाश व द्वितीय शनिवार में क्रय केंद्र खुले रहेंगे। सामान्यतः क्रय केंद्र सुबह 9:00 बजे से सायं छह बजे तक खुले रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये निर्धारित किया गया है। गेहूं की बिक्री के लिए कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पर पंजीकरण / नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

लघु एवं सीमांत कृषक यदि बिना पंजीकरण कराए क्रय केंद्र पर आते हैं तो उसका पंजीकरण / नवीनीकरण करते हुए गेहूं क्रय किया जाएगा। इस अवसर पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी कमलेश सिंह, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव, एआर को-ऑपरेटिव आनंद मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed