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Sant Kabir Nagar News: शिकायतों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण करें निस्तारण

Sat, 29 Aug 2026 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:40 PM IST
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Ensure quality resolution of complaints within the stipulated timeframe.
संतकबीरनगर। पुलिस कार्यालय में शनिवार को आयोजित जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्धारित समय-सीमा में निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।
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जनसुनवाई के दौरान एसपी ने फरियादियों से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली और प्राप्त प्रार्थनापत्रों का अवलोकन किया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मामले का निस्तारण तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाए। शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी न हो।
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एसपी ने कहा कि शिकायतकर्ता को उसके प्रकरण में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जनसुनवाई केवल शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं के समाधान और पुलिस-जनता के बीच विश्वास मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और न्यायोचित राहत दिलाई जाए। साथ ही प्रत्येक शिकायत की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित समय के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
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