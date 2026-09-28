Sant Kabir Nagar News: आज से तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, साइबर ठगों से रहें सतर्क

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इस दौरान ठग बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर कर्मचारी, लोन एजेंट या वित्तीय संस्था का प्रतिनिधि बनकर फोन, व्हाट्सऐप, एसएमएस और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना सकते हैं।एसपी ने बताया कि साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।साइबर ठग केवाईसी अपडेट कराने, बैंक खाता बंद होने, क्रेडिट कार्ड अपडेट, रिवॉर्ड प्वाइंट, पैन-आधार अपडेट और बैंक खाते की सुरक्षा के नाम पर लोगों को लिंक भेज सकते हैं। लिंक पर क्लिक कराने के बाद खाते से रकम निकालने की कोशिश की जा सकती है।उन्होंने बताया कि ठग एपीके या अन्य अनजान एप डाउनलोड कराने, स्क्रीन शेयर करवाने और ओटीपी, सीवीवी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन या इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। एसपी ने लोगों से अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई एप डाउनलोड नहीं करने और स्क्रीन शेयर नहीं करने की अपील की है।