Sant Kabir Nagar News: रविवार को भी खुलीं रहीं बैंक शाखाएं, ग्राहकों को मिली राहत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
लोहरौली। लगातार छुट्टियों और प्रस्तावित बैंक हड़ताल के बीच रविवार को बैंक शाखाएं खुलने से ग्राहकों को राहत मिली। बैंक खुलने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्राहक लेनदेन और अन्य जरूरी बैंकिंग कार्यों के लिए बैंक में पहुंचे।
रविवार को बैंक खुलने से ग्राहकों को रुपये जमा करने, निकालने और खाता संबंधी जरूरी काम निपटाने का मौका मिला। ग्राहकों ने बताया कि लगातार छुट्टियों और हड़ताल के कारण उनके कई जरूरी बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते थे। बैंक की ओर से ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से रविवार को शाखा खुलने की जानकारी भी दी गई थी।
जानकारी के अनुसार, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है।
विज्ञापन
रविवार को बैंक खुलने से ग्राहकों को रुपये जमा करने, निकालने और खाता संबंधी जरूरी काम निपटाने का मौका मिला। ग्राहकों ने बताया कि लगातार छुट्टियों और हड़ताल के कारण उनके कई जरूरी बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते थे। बैंक की ओर से ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से रविवार को शाखा खुलने की जानकारी भी दी गई थी।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है।