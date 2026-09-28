Sant Kabir Nagar News: रविवार को भी खुलीं रहीं बैंक शाखाएं, ग्राहकों को मिली राहत

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रविवार को बैंक खुलने से ग्राहकों को रुपये जमा करने, निकालने और खाता संबंधी जरूरी काम निपटाने का मौका मिला। ग्राहकों ने बताया कि लगातार छुट्टियों और हड़ताल के कारण उनके कई जरूरी बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते थे। बैंक की ओर से ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से रविवार को शाखा खुलने की जानकारी भी दी गई थी।जानकारी के अनुसार, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है।