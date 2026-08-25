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Sant Kabir Nagar News: नीम की टहनी काटने को लेकर मारपीट, प्राथमिकी

Tue, 25 Aug 2026 11:25 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:25 PM IST
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Assault over cutting a neem branch; FIR lodged.
मेंहदावल। बखिरा थाना क्षेत्र के जसवल भरवलिया गांव में 22 अगस्त को नीम की पेड़ की टहनी काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
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थाना क्षेत्र की जसवल भरवलिया निवासिनी रेखा त्रिपाठी ने पुलिस को दिए तहरीर में कहाकि 22 अगस्त की दोपहर करीब 11.30 पर नीम की टहनी काटने को लेकर पट्टीदार त्रिम्बक त्रिपाठी, चन्द्र प्रभा त्रिपाठी आदि उसके दरवाजे पर चढ़ कर गाली देते हुए उसे व पति शशिकांत त्रिपाठी को मारपीट कर घायल कर दिया। जिससे पीड़िता तथा उसके पति को गंभीर चोटें आई तथा जान माल की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए घटना की जांच कर रही है। संवाद
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