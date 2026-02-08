Sant Kabir Nagar News: बाइक से स्कूल जाने वाले किशोरों पर होगी कार्रवाई

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संतकबीरनगर। जिले में अब संभागीय परिवहन विभाग ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में बाइक न लाने पर पाबंदी की मुहिम शुरू की है। इसके तहत स्कूलों में चेकिंग होगी और जो बच्चा बाइक से आता पाया गया तो उसकी बाइक का चालान किया जाएगा। इसके लिए हर दिन दो से तीन स्कूलों की जांच होगी। जनपद में 18 वर्ष से कम उम्र के ज्यादातर किशोर दो पहिया वाहन से स्कूल आते हैं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं, जो दोस्तों के साथ दो पहिया वाहन पर चलते हैं। किशोर उम्र के यह बच्चे दो पहिया वाहन पर बैठते की रफ्तार पर लगाम नहीं लगाते हैं। सड़कों पर फर्राटा भरने के साथ ही स्टंटबाजी भी शुरू कर देते हैं। ऐसे में दुर्घटना की ज्यादा आशंका बनी रहती है। संवाद