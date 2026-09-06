Sambhal News: दहेज हत्या के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
रजपुरा। थाना पुलिस ने शनिवार को दहेज हत्या के आरोप में जीतपाल और उसके पिता रामवीर निवासी चंदूनगला को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से जेल भेज दिया गया।
कैलादेवी थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर खानूपुरा निवासी महावीर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रेखा (23) का विवाह करीब 15 माह पूर्व रजपुरा थाने के गांव चंदूनगला निवासी रामवीर के बेटे जीतपाल के साथ किया था। आरोप है कि रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव चंदूनगला में मंगलवार सुबह आठ माह की गर्भवती का शव घर में जमीन पर पड़ा मिला था।
मायके वालों ने गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को रस्सी के सहारे लटका देने का आरोप लगाकर शिकायत की थी। रजपुरा पुलिस ने मृतका के पति जीतपाल और ससुर रामवीर को गांव के नजदीक बने सरकारी नलकूप के पास से गिरफ्तार कर लिया। सीओ गुन्नौर अंकित मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपियों को रजपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से जेल भेज दिया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
कैलादेवी थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर खानूपुरा निवासी महावीर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रेखा (23) का विवाह करीब 15 माह पूर्व रजपुरा थाने के गांव चंदूनगला निवासी रामवीर के बेटे जीतपाल के साथ किया था। आरोप है कि रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव चंदूनगला में मंगलवार सुबह आठ माह की गर्भवती का शव घर में जमीन पर पड़ा मिला था।
विज्ञापन
मायके वालों ने गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को रस्सी के सहारे लटका देने का आरोप लगाकर शिकायत की थी। रजपुरा पुलिस ने मृतका के पति जीतपाल और ससुर रामवीर को गांव के नजदीक बने सरकारी नलकूप के पास से गिरफ्तार कर लिया। सीओ गुन्नौर अंकित मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपियों को रजपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से जेल भेज दिया गया है। संवाद
विज्ञापन