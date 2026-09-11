Sambhal News: युवती से दुष्कर्म के मामले में हुई पंचायत में फैसले को लेकर खींचतान

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बताया जा रहा है कि सोमवार को युवती के परिजन रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में गए थे। घर में युवती अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। कुछ ग्रामीणों ने युवक को मौके पर देख लिया और परिजनों को सूचना दी। परिजन लौटे तो युवती ने घटना की जानकारी दी।मामले में परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। उधर, गांव के कुछ लोगों ने दोनों पक्षों की पंचायत बुलाई। बृहस्पतिवार दोपहर तक पंचायत जारी रही। सूत्रों के अनुसार पंचायत में आरोपी पक्ष पर निकाह या जुर्माने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन आरोपी पक्ष दंड को हैसियत से अधिक बताते हुए मानने को तैयार नहीं हुआ। असमोली सीओ अमन सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।