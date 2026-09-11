Sambhal News: लापरवाही के गड्ढे में डूबकर गई मासूम की जान

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गांव निवासी सुरेश उर्फ टुंडी का चार वर्षीय बेटा अंकित बृहस्पतिवार की सुबह करीब आठ बजे घर से खेलते-खेलते लापता हो गया था। परिजन पूरे मोहल्ले में उसकी तलाश करते रहे। पिता सुरेश ने बताया कि दोपहर करीब एक बजे किसी ने उसे सूचना दी कि नल के पानी को जमीन में ले जाने के लिए बनाए गए सोख्ता गड्ढे में बच्चे को पड़ा देखा गया है।परिजन मौके पर पहुंचे तो बच्चा मृत अवस्था में मिला। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की ओर से बनाया गया गड्ढा खुला पड़ा था और उस पर ढक्कन नहीं लगा था। इसके चलते मासूम हादसे का शिकार हो गया। ग्रामीणों ने पंचायत की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रशासक भावना यादव के पति भारत सिंह यादव ने आरोपों को खारिज किया।उन्होंने कहा कि पंचायत द्वारा बनाए गए सभी सोख्ता गड्ढों को ढक्कन लगाकर बंद किया गया था। मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति ने गड्ढे का ढक्कन हटा दिया था। ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायत के सभी सोख्ता गड्ढों को सुरक्षित तरीके से ढका जाए और उनकी नियमित निगरानी की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। परिजनों ने बच्चे को दफन कर दिया। थानाध्यक्ष धीरज सिंह ने बताया कि ऐसी कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली है।