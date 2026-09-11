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Sambhal News: दुकान पर बैठे व्यक्ति पर लोहे की रॉड से हमला

Fri, 11 Sep 2026 01:49 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 11 Sep 2026 01:49 AM IST
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A man sitting at a shop was attacked with an iron rod.
गुन्नौर। कोतवाली क्षेत्र के नगर निवासी एक व्यक्ति ने दो लोगों पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मोहल्ला पुवाईयां निवासी अकील अहमद ने बताया कि सात सितंबर की दोपहर करीब 3:30 बजे वह अपनी बक्से की दुकान पर बैठा था। तभी मोहल्ला साजीवाला निवासी कय्यूम और राजा हाथों में लोहे की रॉड लेकर आए और सिर व कंधे पर हमला कर दिया। हमले में सिर और कंधे में खुली चोट आई, साथ ही शरीर पर अन्य चोटें भी लगीं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे कासिम, साजिद, दिलशाद, समीर और उमेश ने बीच-बचाव किया। आरोप है कि आरोपी जाते समय जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संवाद
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