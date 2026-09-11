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Sambhal News: डांस करते समय स्टेज टूटने से जमीन पर गिरी बार बाला, घायल

Fri, 11 Sep 2026 01:46 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 11 Sep 2026 01:46 AM IST
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Dancer falls to the ground and gets injured after stage collapses while performing.
संभल। शादी से एक दिन पहले मढ़ा कार्यक्रम में डांस करते समय स्टेज टूटने से एक बार बाला जमीन पर गिरकर घायल हो गई। घायल बार बाला का नजदीकी अस्पताल में उपचार कराया गया। घटना बुधवार को रात संभल के मोहल्ला तबेला में हुई है।
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एक व्यक्ति की बेटी की बृहस्पतिवार को शादी थी। इससे एक दिन पहले बुधवार की रात घर में मढ़ा कार्यक्रम था। इसको लेकर कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए डीजे लगाया गया था और पड़ोसी जिला अमरोहा से तीन बार बालाओं को डांस के लिए बुलाया गया था। डीजे पर बार बालाओं का डांस शुरू होते ही युवकों की भीड़ स्टेज के आसपास इकट्ठा हो गई।
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वहीं, कुछ युवक बार बालाओं के साथ डांस करने के लिए स्टेज पर चढ़ गए और डांस करते हुए रुपये उड़ाने लगे। रुपये उड़ाने की होड़ के चलते स्टेज पर युवकों की भीड़ लग गई और अचानक तेज आवाज के साथ स्टेज टूट गया। इससे स्टेज पर डांस करतीं बार बालाओं समेत अन्य सभी लोग जमीन पर नीचे जा गिरे। इससे एक बार बाला घायल हो गई। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। नजदीक के निजी चिकित्सक से बार बाला का इलाज कराया गया। घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। संभल सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। यदि ऐसी कोई घटना हुई है, तो इसकी जांच कराई जाएगी।
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