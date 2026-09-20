Sambhal News: सीवर टैंक पर अतिक्रमण, लाइन चोक, घरों में घुस रहा गंदा पानी
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:54 AM IST
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चंदौसी। आवास विकास कॉलोनी योजना संख्या-01 में सीवर लाइन चोक होने और सीवर टैंक पर अवैध अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहां एक मकान मालिक द्वारा सीवर टैंक को अपने भवन में शामिल कर अवैध निर्माण करने और पिछले एक माह से सीवर लाइन चोक होने से कॉलोनी वासियों का जीना दूभर हो गया है। घरों में शौच और गंदा पानी घुस रहा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। मामले में डीएम अंकित खंडेलवाल ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को तीन दिन के अंदर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
आवास विकास निवासी अजय मिश्रा ने जिलाधिकारी को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि एक मकान मालिक द्वारा नगर पालिका के सीवर टैंक पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है। इसकी सूचना समय पर नगर पालिका परिषद चंदौसी और आवास विकास परिषद मुरादाबाद को दी गई। इस पर नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमणकर्ता को नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बावजूद पालिका प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप लगाया कि नगर पालिका कोर्ट का हवाला देकर कार्रवाई रोक रही है, जबकि न्यायालय ने किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है।
आरटीआई का जवाब तक नहीं दिया
शिकायतकर्ता ने बताया कि कॉलोनी में समय-समय पर सीवर लाइन चोक होने की समस्या बनी रहती है। नगर पालिका के जेई और सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। कई बार फोन और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने जिलाधिकारी से सीवर टैंक पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाने, लापरवाह अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई की जाने, चोक सीवर लाइन की मशीन भेजकर सफाई कराकर सार्वजनिक नल की निकासी को दुरुस्त कराने की मांग की गई।
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सीवर लाइन की सफाई का कार्य शुक्रवार से ही शुरू करा दिया गया है। 20-22 साल पुरानी लाइन है। एक दो दिन में समस्या का पूरी तरह से समाधान करा दिया जाएगा। - सत्येंद्र प्रकाश, ईओ चंदौसी।
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आवास विकास निवासी अजय मिश्रा ने जिलाधिकारी को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि एक मकान मालिक द्वारा नगर पालिका के सीवर टैंक पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है। इसकी सूचना समय पर नगर पालिका परिषद चंदौसी और आवास विकास परिषद मुरादाबाद को दी गई। इस पर नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमणकर्ता को नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बावजूद पालिका प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप लगाया कि नगर पालिका कोर्ट का हवाला देकर कार्रवाई रोक रही है, जबकि न्यायालय ने किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है।
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आरटीआई का जवाब तक नहीं दिया
शिकायतकर्ता ने बताया कि कॉलोनी में समय-समय पर सीवर लाइन चोक होने की समस्या बनी रहती है। नगर पालिका के जेई और सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। कई बार फोन और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने जिलाधिकारी से सीवर टैंक पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाने, लापरवाह अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई की जाने, चोक सीवर लाइन की मशीन भेजकर सफाई कराकर सार्वजनिक नल की निकासी को दुरुस्त कराने की मांग की गई।
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सीवर लाइन की सफाई का कार्य शुक्रवार से ही शुरू करा दिया गया है। 20-22 साल पुरानी लाइन है। एक दो दिन में समस्या का पूरी तरह से समाधान करा दिया जाएगा। - सत्येंद्र प्रकाश, ईओ चंदौसी।