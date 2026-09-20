फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   If bitten by a snake, do not rely on faith healing or rituals; rush to the hospital immediately.

Sambhal News: सांप काटे तो झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़ें, तुरंत पहुंचें अस्पताल

Sun, 20 Sep 2026 01:53 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
If bitten by a snake, do not rely on faith healing or rituals; rush to the hospital immediately.
चंदौसी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को सर्पदंश जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दौरान मरीजों और तीमारदारों को सांप के काटने से बचाव और उसके बाद बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हरवेंद्र सिंह ने तत्काल अस्पताल पहुंचने की सलाह दी।
विज्ञापन

डॉ. हरवेंद्र सिंह ने कहा कि सांप के काटने पर घबराने के बजाय पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए। झाड़-फूंक या घरेलू नुस्खों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। घाव पर रस्सी या कपड़ा कसकर बांधने से भी बचना चाहिए।
विज्ञापन

बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि पीड़ित को शांत रखें और समय पर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाएं। सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश न करें, इससे दोबारा काटने का खतरा रहता है। यदि संभव हो तो सुरक्षित दूरी से सांप की पहचान कर चिकित्सकों को बताएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस जागरूकता कार्यक्रम में चिकित्साधिकारी डॉ. दिग्विजय सिंह, फार्मासिस्ट हेमेशनाथ वार्ष्णेय और महेश कुमार मौजूद रहे। वार्डबॉय शिवराज और विजेंद्र भी उपस्थित थे। यह आयोजन सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। लोगों को सही जानकारी देकर जान बचाने के लिए प्रेरित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed