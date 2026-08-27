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Sambhal News: मरम्मत कार्य के लिए चयनित हुए जिले के 14 राजकीय विद्यालय

Thu, 27 Aug 2026 01:59 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:59 AM IST
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14 government schools in the district selected for repair work.
बहजोई। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत जिले के 14 राजकीय विद्यालयों को वृहद मरम्मत कार्य के लिए चयनित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों की सूची कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी है।
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कार्यवाहक डीआईओएस सीपी सिंह ने बताया कि शासन ने राजकीय विद्यालयों में वृहद मरम्मत के लिए प्रस्ताव मांगे थे। इसके बाद जिला स्तर पर 14 विद्यालयों की सूची तैयार की गई। पटल प्रभारी मोहम्मद जुबैर ने बताया कि यह सूची शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था को सौंप दी गई है।
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अब कार्यदायी संस्था इन मरम्मत कार्यों का एस्टीमेट बनाकर जिला स्तर पर देगी। यह एस्टीमेट और वृहद मरम्मत का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के माध्यम से शासन तथा विभागीय मुख्यालय भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति और बजट जारी होने के बाद कार्यदायी संस्था मरम्मत कार्य शुरू करेगी।
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प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत विद्यालयों के चयन के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यदायी संस्था अब चयनित विद्यालयों के लिए मरम्मत कार्यों का अनुमानित खर्च तैयार करेगी। यह अनुमान जिला स्तरीय समिति को सौंपा जाएगा। समिति इसे शासन और विभागीय मुख्यालय को भेजेगी। शासन की मंजूरी और बजट मिलने पर ही मरम्मत कार्य प्रारंभ होंगे।
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