Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 29 Aug 2026 01:31 AM IST
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आज के कार्यक्रम
खेल:-
-मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज मैदान पर अंडर-14 ब्वायज हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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धरना:-
-सलारपुर में कट की मांग और अंडरपास में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए लखनौती में धरना सुबह 10 बजे से।
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धार्मिक:-
-देवबंद के प्राचीन सिद्धपीठ श्री राधाबल्लभ मंदिर में ठाकुर श्री राधा नवरंगीलाल महाराज का झूला उत्सव शाम 07 बजे से।
-देवबंद के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सभा में आत्मरस कीर्तन दरबार का आयोजन शाम 7:30 बजे से।
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खेल:-
-मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज मैदान पर अंडर-14 ब्वायज हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
धरना:-
-सलारपुर में कट की मांग और अंडरपास में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए लखनौती में धरना सुबह 10 बजे से।
धार्मिक:-
-देवबंद के प्राचीन सिद्धपीठ श्री राधाबल्लभ मंदिर में ठाकुर श्री राधा नवरंगीलाल महाराज का झूला उत्सव शाम 07 बजे से।
-देवबंद के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सभा में आत्मरस कीर्तन दरबार का आयोजन शाम 7:30 बजे से।