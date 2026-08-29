Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



खेल:-

-मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज मैदान पर अंडर-14 ब्वायज हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

-- -

धरना:-

-सलारपुर में कट की मांग और अंडरपास में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए लखनौती में धरना सुबह 10 बजे से।

-- -

धार्मिक:-

-देवबंद के प्राचीन सिद्धपीठ श्री राधाबल्लभ मंदिर में ठाकुर श्री राधा नवरंगीलाल महाराज का झूला उत्सव शाम 07 बजे से।

-देवबंद के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सभा में आत्मरस कीर्तन दरबार का आयोजन शाम 7:30 बजे से।

आज के कार्यक्रम