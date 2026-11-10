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Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

Tue, 10 Nov 2026 12:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 10 Nov 2026 12:12 AM IST
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Today's events
आज के कार्यक्रम
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जनसुनवाई:-
-जन समस्याओं की सुनवाई और निस्तारण के लिए नगर निगम में जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।
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धार्मिक:
- जनक नगर स्थित आर्य समाज में महर्षि स्वामी दयानंद निर्वाण दिवस कार्यक्रम सुबह 09 बजे से।
- बेहट के गांव उसंड़ में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।

- सिद्धपीठ गोटेश्वर महादेव मंदिर में माता अन्नपूर्णा एवं भगवान श्रीगोवर्धन की पूजा-अर्चना सुबह 10:30 बजे से।
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