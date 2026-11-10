Saharanpur News: दूल्हों के हिंदू और दुल्हनों के मुस्लिम नामों पर हुआ विवाद

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मोहल्ला अनारकली निवासी बहनों ने कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि जिन युवकों से उनका निकाह तय है, उनके नाम हिंदू हैं। बहनों के अनुसार, दोनों युवक मुस्लिम हैं। उनके परिवारों में कई पीढ़ियों से हिंदू नाम रखने की परंपरा चली आ रही है। कुछ लोग इसी बात को मुद्दा बनाकर शादी में अड़चन डाल रहे हैं। एक अज्ञात व्यक्ति ने गार्डन मालिक को फोन कर समारोह रद करने का दबाव बनाया। फोन करने वाले ने रोहित प्रधान का नाम भी लिया। इस धमकी के बाद गार्डन मालिक भी समारोह कराने से पीछे हट रहा है।पीड़ित बहनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम ने कहा कि मामले में शिकायत मिली है। पुलिस को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फोन कॉल और धमकी के आरोपों की भी जांच कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई होगी। वहीं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान ने कहा कि उन्हें धमकी की जानकारी नहीं है। उन्होंने हिंदू नाम रखकर मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह को गलत बताया।