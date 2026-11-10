प्रदूषण पर नकारात्मक बातों के बजाय लोगों को जागरूक करना होगा : इमरान

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सरकार से ज्यादा समाज को इस दिशा में पहल करनी होगी। दिवाली जैसे त्योहार पर भी प्रदूषण को लेकर नकारात्मक बातें की जा रही हैं। आखिर किस-किस को खत्म करोगे और क्या-क्या खत्म करोगे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कैसी दिवाली आ गई है, जहां त्योहार की खुशियों के बीच केवल प्रदूषण की चर्चा हो रही है। उन्होंने दिल्ली में एक्यूआई 1710 तक पहुंचने और सहारनपुर में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने संबंधी आंकड़ों का जिक्र किया।उन्होंने कहा कि प्रदूषण मानवजनित समस्या है और इससे निपटने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। केवल सरकार के भरोसे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। फिर वह हमारी सरकार हो या किसी और की। निर्वाचन आयोग को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग बार-बार अपने आदेश वापस ले रहा है। उन्होंने आवासों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि लोगों के आवास बनाने के बजाय उन्हें गिराने की कार्रवाई पर सवाल उठने चाहिए।