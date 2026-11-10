Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Instead of focusing on the negative aspects of pollution, we need to raise public awareness: Imran

प्रदूषण पर नकारात्मक बातों के बजाय लोगों को जागरूक करना होगा : इमरान

Tue, 10 Nov 2026 12:11 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 10 Nov 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Instead of focusing on the negative aspects of pollution, we need to raise public awareness: Imran
सहारनपुर। दिवाली पर प्रदूषण को लेकर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद का बयान वायरल हो रहा है। निजी न्यूज एजेंसी को दिए बयान में सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि प्रदूषण को लेकर नकारात्मक बातें करने के बजाय लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।
विज्ञापन

सरकार से ज्यादा समाज को इस दिशा में पहल करनी होगी। दिवाली जैसे त्योहार पर भी प्रदूषण को लेकर नकारात्मक बातें की जा रही हैं। आखिर किस-किस को खत्म करोगे और क्या-क्या खत्म करोगे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कैसी दिवाली आ गई है, जहां त्योहार की खुशियों के बीच केवल प्रदूषण की चर्चा हो रही है। उन्होंने दिल्ली में एक्यूआई 1710 तक पहुंचने और सहारनपुर में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने संबंधी आंकड़ों का जिक्र किया।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि प्रदूषण मानवजनित समस्या है और इससे निपटने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। केवल सरकार के भरोसे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। फिर वह हमारी सरकार हो या किसी और की। निर्वाचन आयोग को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग बार-बार अपने आदेश वापस ले रहा है। उन्होंने आवासों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि लोगों के आवास बनाने के बजाय उन्हें गिराने की कार्रवाई पर सवाल उठने चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed