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सहारनपुर: टायर फैक्टरी में खूनी संघर्ष, मालिक की पीटकर हत्या, दो घायल; धुएं के विरोध में पहुंचे थे ग्रामीण

Sat, 10 Oct 2026 10:30 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 10 Oct 2026 10:30 AM IST
सार

धुएं की शिकायत पर फैक्टरी बंद कराने पहुंचे थे ग्रामीण, विवाद के बाद मारपीट। गंभीर घायल अरबीन चौहान की उपचार के दौरान मौत, दो अन्य लोग घायल। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही टीम।

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Saharanpur: Violent Clash at Tyre Factory Leaves One Dead, Two Injured; Two Detained
फैक्टरी में संघर्ष - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के कल्लरहेड़ी गांव स्थित टायर फैक्टरी में धुएं की समस्या को लेकर विवाद हो गया। शनिवार रात फैक्टरीमें हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल अरबीन चौहान निवासी मन्ना माजरा, कैराना (शामली) की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना में दोनों पक्षों के दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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फैक्टरी में घुसकर हमला करने का आरोप
घायल सादिक निवासी बाढ़ीमाजरा के अनुसार, शनिवार रात सनौली-कलरहेड़ी क्षेत्र के करीब 20 लोग फैक्टरी में पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान लोहे की रॉड और गड़ासों से हमला किया गया, जिसमें सादिक और उसके मौसा अरबीन चौहान घायल हो गए।
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दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोह ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां अरबीन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दूसरे पक्ष के संजय उर्फ संदीप पुत्र रंगपाल, निवासी कलरहेड़ी को भी चोटें आई हैं। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
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धुएं से परेशानी का हवाला देकर पहुंचे थे ग्रामीण
ग्रामीण नीरज कुमार के मुताबिक, टायर फैक्टरी से निकलने वाला धुआं आसपास के गांवों तक पहुंचता है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत है। ग्रामीणों ने प्रदूषण से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका भी जताई है। उनका कहना है कि सलारपुरा, कलरहेड़ी और सनौली के करीब 20 से 25 लोग फैक्टरी संचालकों से बातचीत करने और फैक्टरी बंद कराने की मांग को लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों का दावा है कि इस समस्या को लेकर पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं।

दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ
सीओ शैलेन्द्र प्रताप गौतम ने बताया कि फैक्टरी में विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। उपचार के दौरान अरबीन की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज से घटना की पड़ताल
पुलिस फैक्टरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों के अनुसार, घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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