सहारनपुर: टायर फैक्टरी में खूनी संघर्ष, मालिक की पीटकर हत्या, दो घायल; धुएं के विरोध में पहुंचे थे ग्रामीण

धुएं से परेशानी का हवाला देकर पहुंचे थे ग्रामीण

ग्रामीण नीरज कुमार के मुताबिक, टायर फैक्टरी से निकलने वाला धुआं आसपास के गांवों तक पहुंचता है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत है। ग्रामीणों ने प्रदूषण से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका भी जताई है। उनका कहना है कि सलारपुरा, कलरहेड़ी और सनौली के करीब 20 से 25 लोग फैक्टरी संचालकों से बातचीत करने और फैक्टरी बंद कराने की मांग को लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों का दावा है कि इस समस्या को लेकर पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं।



दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ

सीओ शैलेन्द्र प्रताप गौतम ने बताया कि फैक्टरी में विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। उपचार के दौरान अरबीन की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।



सीसीटीवी फुटेज से घटना की पड़ताल

पुलिस फैक्टरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों के अनुसार, घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।