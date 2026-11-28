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इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस के लिए अपनी पार्टी के हितों की बात करना गलत नहीं है। अगर गठबंधन में कांग्रेस को कमजोर सीटें ही दी जानी हैं तो फिर गठबंधन में उसकी जरूरत क्या है। जीतने की क्षमता का प्रमाणपत्र केवल एक पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस भी अपनी ताकत रखती है। सीटों के बंटवारे में उसकी हैसियत और प्रदर्शन को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि बार-बार कांग्रेस की कमजोरियों का हवाला दिया जाता है। कभी जमानत जब्त होने तो कभी संगठन और कार्यकर्ताओं की कमी की बात कही जाती है। अगर कांग्रेस इतनी ही कमजोर है तो फिर उसके साथ गठबंधन करने के लिए इतनी जल्दीबाजी क्यों है। गठबंधन में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस अपनी पार्टी को दूसरे के सामने सरेंडर कर दें। वह अपनी पार्टी के हितों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे।विरोधी के रूप में पेश की जा रही छविवीडियो में सांसद ने कहा कि उनकी छवि गठबंधन विरोधी के रूप में पेश की जा रही है, जबकि वह केवल सम्मानजनक सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले भी गठबंधन के लिए प्रयास किए हैं। वर्ष 2022 में भी वह समाजवादी पार्टी के साथ रही थी। राष्ट्रीय लोकदल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समेत कई दल गठबंधन में थे, लेकिन इसके नतीजों पर गंभीरता से चिंतन और मंथन करने की जरूरत है।