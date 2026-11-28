Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 28 Nov 2026 01:37 AM IST
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आज के कार्यक्रम
खेल:-
-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित हिमालय इंटरनेशनल स्कूल में खेल प्रतियोगिता सुबह 09 बजे से।
-प्रदेशीय प्रतियोगिता के लिए ब्राउनवुड स्कूल में फुटबॉल का ट्रायल सुबह 10 बजे से।
-प्रदेशीय जूडो प्रतियोगिता के लिए डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में ट्रायल पूर्वाह्न 11 बजे से।
-डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में हॉकी का ट्रायल पूर्वाह्न 11 बजे से।
-स्पि्रंग बैल्स स्कूल में आयोजित अंतर विद्यालीय वालीबॉल प्रतियोगिता का समापन दोपहर 12 बजे से।
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धार्मिक:-
-गंगोह के तीतरों मार्ग स्थित बुद्धविहार में तीसरे दिन की श्रीमद्भागवत महापुराण कथा दोपहर 02 बजे से।
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बैठक:-
-दिल्ली रोड स्थित एक होटल सभागार में सहारनपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक अपराह्न 03 बजे से।
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खेल:-
-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित हिमालय इंटरनेशनल स्कूल में खेल प्रतियोगिता सुबह 09 बजे से।
-प्रदेशीय प्रतियोगिता के लिए ब्राउनवुड स्कूल में फुटबॉल का ट्रायल सुबह 10 बजे से।
-प्रदेशीय जूडो प्रतियोगिता के लिए डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में ट्रायल पूर्वाह्न 11 बजे से।
-डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में हॉकी का ट्रायल पूर्वाह्न 11 बजे से।
-स्पि्रंग बैल्स स्कूल में आयोजित अंतर विद्यालीय वालीबॉल प्रतियोगिता का समापन दोपहर 12 बजे से।
धार्मिक:-
-गंगोह के तीतरों मार्ग स्थित बुद्धविहार में तीसरे दिन की श्रीमद्भागवत महापुराण कथा दोपहर 02 बजे से।
बैठक:-
-दिल्ली रोड स्थित एक होटल सभागार में सहारनपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक अपराह्न 03 बजे से।