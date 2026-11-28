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गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन की छठी वर्षगांठ पर भाकियू टिकैत के पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। सौंपे गए ज्ञापन में राकेश टिकैत ने एमएसपी पर सी2 लागत से 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर कानूनी गारंटी देने, सभी फसलों की खरीद सुनिश्चित करने, किसानों का कर्ज समाप्त करने और आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का विरोध करते हुए सभी मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों को रद करने की मांग उठाई।चारों श्रम संहिताओं को निरस्त कर मजदूरों के लिए 42 हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन, 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों और कृषि मजदूरों को 21 हजार रुपये मासिक पेंशन एवं सभी को मुफ्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग की। उन्होंने किसानों से रासायनिक खाद का कम इस्तेमाल करने, फसल चक्र अपनाने और अधिक से अधिक पशुपालन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष नरेश स्वामी, मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष नवीन राठी, शामली जिला अध्यक्ष आशीष चौधरी, मंडल अध्यक्ष चौधरी अशोक कुमार, राष्ट्रीय सचिव ओमपाल मलिक, गुड्डू चौधरी, सुखबीर सिंह, भाग सिंह, पश्चिम प्रदेश प्रवक्ता मास्टर रघुवीर सिंह, जिला प्रवक्ता संजय चौधरी आदि मौजूद रहे।