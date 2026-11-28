विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

शुक्रवार सुबह ठंडक अधिक थी। वातावरण में हल्का धुंधलापन रहा, जो हल्के कोहरे के साथ ही प्रदूषण भी हो सकता है। शायद यही वजह रही कि सुबह 10:50 बजे शहर का वायु प्रदूषण सर्वाधिक रहा। कलक्ट्रेट के सामने दिल्ली रोड स्थित अहमद बाग क्षेत्र सबसे प्रदूषित दर्ज किया गया, जहां की एक्यूआई 305 रहा। हवा की यह स्थिति खतरनाक श्रेणी में आती है। रामनगर क्षेत्र, जो मल्हीपुर रोड पर आता है वहां का एक्यूआई सबसे कम 255 दर्ज किया गया। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी एक्यूआई का स्तर 300 से कम और 250 से अधिक रहा, जो खराब स्थिति को साबित करता है।प्रमुख क्षेत्रों का शुक्रवार का एक्यूआईक्षेत्र का नामएक्यूआईअहमद बाग-305आवास विकास290पटेल नगर-282बसंत विहार280पुलिस लाइन-275फिर गिरा तापमानजनपद के तानमान में लगातार गिरावट हो रही है। बृहस्पतिवार की तुलना में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में .5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही और वह 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान भी .5 डिग्री सेल्सियस गिरावट के साथ 23.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। बीते एक सप्ताह से तापमान में थोड़ी-थोड़ी गिरावट जारी है।बीते एक सप्ताह का तापमानतिथिन्यूनतम-अधिकतम27 नवंबर16.523.526 नवंबर172425 नवंबर17.524.424 नवंबर182523 नवंबर192622 नवंबर19.526.521 नवंबर2027