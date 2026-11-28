Saharanpur News: खतरनाक हुई अहमदबाग क्षेत्र की हवा, एक्यूआई 305 पर पहुंचा
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 28 Nov 2026 01:33 AM IST
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सहारनपुर। सर्दी बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को अहमदबाग क्षेत्र की हवा सबसे खराब रही, जहां का एक्यूआई 305 तक दर्ज किया गया। शहर के बाकी हिस्सों में एक्यूआई इससे कम था, लेकिन 250 के पार रहा।
शुक्रवार सुबह ठंडक अधिक थी। वातावरण में हल्का धुंधलापन रहा, जो हल्के कोहरे के साथ ही प्रदूषण भी हो सकता है। शायद यही वजह रही कि सुबह 10:50 बजे शहर का वायु प्रदूषण सर्वाधिक रहा। कलक्ट्रेट के सामने दिल्ली रोड स्थित अहमद बाग क्षेत्र सबसे प्रदूषित दर्ज किया गया, जहां की एक्यूआई 305 रहा। हवा की यह स्थिति खतरनाक श्रेणी में आती है। रामनगर क्षेत्र, जो मल्हीपुर रोड पर आता है वहां का एक्यूआई सबसे कम 255 दर्ज किया गया। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी एक्यूआई का स्तर 300 से कम और 250 से अधिक रहा, जो खराब स्थिति को साबित करता है।
-- -- --
प्रमुख क्षेत्रों का शुक्रवार का एक्यूआई
क्षेत्र का नाम
-- -- --एक्यूआई
अहमद बाग
-- ---305
आवास विकास
-- --290
पटेल नगर
-- -- ---282
बसंत विहार
-- -- --280
पुलिस लाइन
-- ---275
-- -- --
फिर गिरा तापमान
जनपद के तानमान में लगातार गिरावट हो रही है। बृहस्पतिवार की तुलना में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में .5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही और वह 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान भी .5 डिग्री सेल्सियस गिरावट के साथ 23.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। बीते एक सप्ताह से तापमान में थोड़ी-थोड़ी गिरावट जारी है।
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-- -- --
बीते एक सप्ताह का तापमान
तिथि
-- -- -- --न्यूनतम ---अधिकतम
27 नवंबर
-- --16.5 -- -- --23.5
26 नवंबर
-- --17 -- -- -- --24
25 नवंबर
-- --17.5 -- -- --24.4
24 नवंबर
-- --18 -- -- -- --25
23 नवंबर
-- --19 -- -- -- --26
22 नवंबर
-- --19.5 -- -- --26.5
21 नवंबर
-- --20 -- -- -- --27
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शुक्रवार सुबह ठंडक अधिक थी। वातावरण में हल्का धुंधलापन रहा, जो हल्के कोहरे के साथ ही प्रदूषण भी हो सकता है। शायद यही वजह रही कि सुबह 10:50 बजे शहर का वायु प्रदूषण सर्वाधिक रहा। कलक्ट्रेट के सामने दिल्ली रोड स्थित अहमद बाग क्षेत्र सबसे प्रदूषित दर्ज किया गया, जहां की एक्यूआई 305 रहा। हवा की यह स्थिति खतरनाक श्रेणी में आती है। रामनगर क्षेत्र, जो मल्हीपुर रोड पर आता है वहां का एक्यूआई सबसे कम 255 दर्ज किया गया। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी एक्यूआई का स्तर 300 से कम और 250 से अधिक रहा, जो खराब स्थिति को साबित करता है।
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प्रमुख क्षेत्रों का शुक्रवार का एक्यूआई
क्षेत्र का नाम
अहमद बाग
आवास विकास
पटेल नगर
बसंत विहार
पुलिस लाइन
फिर गिरा तापमान
जनपद के तानमान में लगातार गिरावट हो रही है। बृहस्पतिवार की तुलना में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में .5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही और वह 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान भी .5 डिग्री सेल्सियस गिरावट के साथ 23.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। बीते एक सप्ताह से तापमान में थोड़ी-थोड़ी गिरावट जारी है।
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बीते एक सप्ताह का तापमान
तिथि
27 नवंबर
26 नवंबर
25 नवंबर
24 नवंबर
23 नवंबर
22 नवंबर
21 नवंबर