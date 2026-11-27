{"_id":"6b09ac703fadba17b404161a","slug":"saharanpur-mp-imran-masood-says-congress-is-being-offered-weak-seats-in-such-a-scenario-what-is-the-point-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: सांसद इमरान मसूद बोले- कांग्रेस को दी जा रहीं कमजोर सीटें, ऐसे में सपा से गठबंधन का क्या फायदा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद इमरान मसूद अपने बयानों को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर इमरान मसूद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

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इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस को केवल सीटों की संख्या नहीं, बल्कि जीतने की संभावना वाली सीटें भी मिलनी चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जरूरी हैं। कांग्रेस को ऐसी सीटें दी जा रही हैं, जहां पिछले चुनावों में हार का अंतर 80 हजार से लेकर एक लाख से अधिक वोटों तक रहा है। ऐसे में कांग्रेस उन सीटों पर चुनाव लड़कर क्या हासिल करेगी।



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मसूद ने कहा कि कांग्रेस के लिए अपनी पार्टी के हितों की बात करना गलत नहीं है। अगर गठबंधन में कांग्रेस को कमजोर सीटें ही दी जानी हैं तो फिर गठबंधन में उसकी जरूरत क्या है। जीतने की क्षमता का प्रमाणपत्र केवल एक पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस भी अपनी ताकत रखती है। सीटों के बंटवारे में उसकी हैसियत और प्रदर्शन को ध्यान में रखना होगा।

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