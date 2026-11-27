सहारनपुर: डीआईजी बने आशीष तिवारी, पूर्व में भी रह चुके हैं जिले के एसएसपी, अभिषेक सिंह को भेजा आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST
सार
आशीष तिवारी करीब नौ महीने बाद ही सहारनपुर लौट आए हैं। वह यहां एसएसपी थे, पदोन्नति होने पर डीआईजी तकनीकी सेवाएं लखनऊ बनाया गया था। वहीं अभिषेक सिंह करीब डेढ़ साल तक जिले में रहे।
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विस्तार
विधानसभा चुनाव से पहले शासन ने आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। लखनऊ में डीआईजी तकनीकी सेवाएं के पद पर कार्यरत आशीष तिवारी को सहारनपुर मंडल का डीआईजी बनाया है। वहीं, वर्तमान डीआईजी अभिषेक सिंह का तबादला आगरा किया गया है।
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आशीष तिवारी इससे पहले जिले में एसएसपी रह चुके हैं। उन्होंने जून 2025 को सहारनपुर में एसएसपी के रूप में कार्यभार संभाला था। सात महीने से अधिक समय तक जिले की कमान संभाली थी। इसके बाद फरवरी 2026 में पदोन्नति मिलने पर उन्हें डीआईजी तकनीकी सेवाएं लखनऊ भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अभिनंदन सिंह को सहारनपुर का नया एसएसपी बनाया था।
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अब करीब 296 दिन बाद आशीष तिवारी की वापसी हो रही है। करीब नौ महीने बाद वह एक बार फिर उसी पुलिस परिक्षेत्र में नई जिम्मेदारी संभालेंगे, जहां पहले एसएसपी के तौर पर काम कर चुके हैं।
डीआईजी के रूप में उनकी दूसरी पाली में सहारनपुर के साथ मुजफ्फरनगर और शामली जिले भी उनके कार्यक्षेत्र में रहेंगे। वहीं, सहारनपुर परिक्षेत्र के मौजूदा डीआईजी अभिषेक सिंह को आगरा भेजा गया है। अभिषेक सिंह को मई 2025 में सहारनपुर परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया था।
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डीआईजी के रूप में उनकी दूसरी पाली में सहारनपुर के साथ मुजफ्फरनगर और शामली जिले भी उनके कार्यक्षेत्र में रहेंगे। वहीं, सहारनपुर परिक्षेत्र के मौजूदा डीआईजी अभिषेक सिंह को आगरा भेजा गया है। अभिषेक सिंह को मई 2025 में सहारनपुर परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया था।
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