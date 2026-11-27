अब करीब 296 दिन बाद आशीष तिवारी की वापसी हो रही है। करीब नौ महीने बाद वह एक बार फिर उसी पुलिस परिक्षेत्र में नई जिम्मेदारी संभालेंगे, जहां पहले एसएसपी के तौर पर काम कर चुके हैं।डीआईजी के रूप में उनकी दूसरी पाली में सहारनपुर के साथ मुजफ्फरनगर और शामली जिले भी उनके कार्यक्षेत्र में रहेंगे। वहीं, सहारनपुर परिक्षेत्र के मौजूदा डीआईजी अभिषेक सिंह को आगरा भेजा गया है। अभिषेक सिंह को मई 2025 में सहारनपुर परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया था।