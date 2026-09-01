सहारनपुर: गोकशी की तैयारी कर रहे हिस्ट्रीशीटर से मुठभेड़, पैर में गोली लगी, गिरफ्तार, साथी फरार

सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र में गोकशी की कोशिश कर रहे एक हिस्ट्रीशीटर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सलीरी गांव के जंगल में ईख के खेत में दो लोग गोवंश को काटने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया।

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