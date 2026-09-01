Saharanpur News: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन में दिखा उत्साह और उमंग
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:44 AM IST
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सहारनपुर। अमर उजाला और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में दो विद्यालयों में वंदे मातरम गतिविधि और शपथ पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनक नगर स्थित एमजीएम स्कूल और खेमका सदन क्षेत्र स्थित बीएचएस इंटर कॉलेज के छात्रों ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। यह कार्यक्रम अमर उजाला भारत का संकल्प अभियान 2026 का हिस्सा है।
गायन के बाद छात्रों और शिक्षकों को महिला सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। उन्हें नागरिक जिम्मेदारी की शपथ भी दिलाई गई। छात्रों ने शपथ पत्र भरकर अपने प्रमाण पत्र भी डाउनलोड किए। यह कार्यक्रम छात्रों को सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के प्रति जागरूक कर रहा है। इसका उद्देश्य उन्हें केवल अधिकारों के प्रति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करना है। बीएचएस इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा और एमजीएम स्कूल से प्रधानाचार्य सौरभ सिंघल मौजूद रहे। उनके साथ दोनों विद्यालयों के कई शिक्षक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि युवा पीढ़ी देश की पूंजी है। यदि छात्र अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे तो देश तेजी से प्रगति करेगा। यह अभियान छात्रों और नागरिकों को सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के प्रति जागरूक कर रहा है। कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में वंदे मातरम गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थी इन गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
बीएचएस इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा, शिक्षक जसवंती देवी, अनिल शर्मा, अमरीक सिंह, प्रियंका, संजीव, संजय कुमार आदि मौजूद रहे। वहीं एमजीएम स्कूल से प्रधानाचार्य सौरभ सिंघल, कमल किशोर, अशोक कुमार, जेबा, अशरा, तरन्नुम, रीना, नवीता मोघा आदि मौजूद रहे।
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गायन के बाद छात्रों और शिक्षकों को महिला सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। उन्हें नागरिक जिम्मेदारी की शपथ भी दिलाई गई। छात्रों ने शपथ पत्र भरकर अपने प्रमाण पत्र भी डाउनलोड किए। यह कार्यक्रम छात्रों को सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के प्रति जागरूक कर रहा है। इसका उद्देश्य उन्हें केवल अधिकारों के प्रति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करना है। बीएचएस इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा और एमजीएम स्कूल से प्रधानाचार्य सौरभ सिंघल मौजूद रहे। उनके साथ दोनों विद्यालयों के कई शिक्षक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि युवा पीढ़ी देश की पूंजी है। यदि छात्र अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे तो देश तेजी से प्रगति करेगा। यह अभियान छात्रों और नागरिकों को सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के प्रति जागरूक कर रहा है। कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में वंदे मातरम गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थी इन गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
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बीएचएस इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा, शिक्षक जसवंती देवी, अनिल शर्मा, अमरीक सिंह, प्रियंका, संजीव, संजय कुमार आदि मौजूद रहे। वहीं एमजीएम स्कूल से प्रधानाचार्य सौरभ सिंघल, कमल किशोर, अशोक कुमार, जेबा, अशरा, तरन्नुम, रीना, नवीता मोघा आदि मौजूद रहे।
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