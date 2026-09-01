Saharanpur News: कार की छत पर बैठकर किया सफर, वीडियो वायरल
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 01 Sep 2026 12:45 AM IST
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गंगोह। कस्बे में एक कार चालक ने छत पर पांच-छह युवकों को बैठाकर नानौता पुलिस चौकी के सामने से हूटर बजाते हुए फर्राटा भरा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
वायरल वीडियो रविवार शाम करीब चार बजे का बताया जा रहा है। लगभग 29 सेकंड के इस वीडियो में सफेद रंग की बोलेरो सड़क पर गुजरती दिखाई दे रही है। वाहन की छत पर पांच-छह युवक बैठे हैं। कुछ युवक कार के दरवाजों पर भी लटके हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कई बाइकों पर सवार युवक भी बाइक से पटाखे छोड़ते दिखाई दिए। वीडियो में एक पुलिस कर्मी भी सड़क किनारे खड़ा था, लेकिन उसने उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। वीडियो सामने आने के बाद यातायात नियमों के पालन और पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
गंगोह के सीओ शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर वाहन की पहचान की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कार के मालिक की तलाश कर रही है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई होगी।
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वायरल वीडियो रविवार शाम करीब चार बजे का बताया जा रहा है। लगभग 29 सेकंड के इस वीडियो में सफेद रंग की बोलेरो सड़क पर गुजरती दिखाई दे रही है। वाहन की छत पर पांच-छह युवक बैठे हैं। कुछ युवक कार के दरवाजों पर भी लटके हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कई बाइकों पर सवार युवक भी बाइक से पटाखे छोड़ते दिखाई दिए। वीडियो में एक पुलिस कर्मी भी सड़क किनारे खड़ा था, लेकिन उसने उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। वीडियो सामने आने के बाद यातायात नियमों के पालन और पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
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गंगोह के सीओ शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर वाहन की पहचान की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कार के मालिक की तलाश कर रही है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई होगी।
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