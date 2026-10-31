तीन सितंबर को NIA ने अपने हाथ में ली जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच अपने हाथ में ले ली। इसके बाद एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें प्रबंधक अमित कुमार, चालक आदेश चौधरी, मुकेश कुमार, राजेंद्र कुमार, नीटू, अजय कुमार और हरीश रौंटा शामिल हैं। वहीं, नामजद आरोपी सुशील कुमार और रवि कुमार कांसे अभी एनआईए की पकड़ से बाहर बताए गए हैं।



अब तक नहीं पता चला जाली नोटों का स्रोत

करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ रुपये के जाली नोट मिलने के मामले में गिरफ्तारियां और कर्मचारियों के तबादले जैसी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इतनी बड़ी मात्रा में जाली नोट करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे। जाली नोटों के स्रोत का पता लगाना जांच एजेंसी के सामने अहम सवाल बना हुआ है।