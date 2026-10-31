वेस्ट यूपी में मौसम: मेरठ-एनसीआर में तीन दिन बाद खिली धूप, बारिश से हवा हुई साफ; मेरठ का AQI 58 पर पहुंचा

तीन दिन बाद मौसम साफ, सुबह से खिली धूप

मोदीपुरम में तीन दिनों तक बारिश और बदले मौसम के बाद शनिवार को मौसम साफ हो गया। सुबह से ही धूप खिलने लगी। आसमान साफ रहने और दिनभर धूप निकलने से लोगों को बारिश और ठंडक से राहत मिली। लगातार बारिश के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई थी, लेकिन शनिवार को धूप निकलने से दिन के समय राहत महसूस हुई।



बारिश और तेज हवाओं से मेरठ-एनसीआर की हवा हुई साफ

बारिश और तेज हवाओं का असर वायु प्रदूषण के स्तर पर भी देखने को मिला। शनिवार सुबह 10 बजे मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 58 दर्ज किया गया। वहीं, बागपत का AQI 64 और मुजफ्फरनगर का 77 रहा। तीनों जिलों में हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया।



बारिश के दौरान वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों का स्तर कम हुआ। इससे लोगों को कुछ समय के लिए साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला।