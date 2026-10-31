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वेस्ट यूपी में मौसम: मेरठ-एनसीआर में तीन दिन बाद खिली धूप, बारिश से हवा हुई साफ; मेरठ का AQI 58 पर पहुंचा

Sat, 31 Oct 2026 10:56 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 31 Oct 2026 10:56 AM IST
सार

मेरठ-एनसीआर में तीन दिन की बारिश के बाद शनिवार को धूप खिली। बारिश और तेज हवाओं से मेरठ का AQI 58, बागपत का 64 और मुजफ्फरनगर का 77 दर्ज किया गया।

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Sunshine Returns to Meerut-NCR After Three Days of Rain, Air Quality Improves
मेरठ में मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ-एनसीआर में तीन दिन तक बारिश और बदले मौसम के बाद शनिवार को धूप खिल गई। सुबह से आसमान साफ रहने और धूप निकलने से लोगों को बारिश और ठंडक से राहत मिली। वहीं, बारिश और तेज हवाओं का असर वायु गुणवत्ता पर भी दिखाई दिया।

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शनिवार सुबह 10 बजे मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 58, बागपत का 64 और मुजफ्फरनगर का 77 दर्ज किया गया। हालांकि, मौसम साफ होने और बारिश का दौर थमने के बाद आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने की आशंका है।

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तीन दिन बाद मौसम साफ, सुबह से खिली धूप
मोदीपुरम में तीन दिनों तक बारिश और बदले मौसम के बाद शनिवार को मौसम साफ हो गया। सुबह से ही धूप खिलने लगी। आसमान साफ रहने और दिनभर धूप निकलने से लोगों को बारिश और ठंडक से राहत मिली। लगातार बारिश के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई थी, लेकिन शनिवार को धूप निकलने से दिन के समय राहत महसूस हुई।

बारिश और तेज हवाओं से मेरठ-एनसीआर की हवा हुई साफ
बारिश और तेज हवाओं का असर वायु प्रदूषण के स्तर पर भी देखने को मिला। शनिवार सुबह 10 बजे मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 58 दर्ज किया गया। वहीं, बागपत का AQI 64 और मुजफ्फरनगर का 77 रहा। तीनों जिलों में हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया।

बारिश के दौरान वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों का स्तर कम हुआ। इससे लोगों को कुछ समय के लिए साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला।
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धूप निकलने से बढ़ेगा दिन का तापमान
मौसम साफ होने के बाद दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। धूप निकलने से आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति भी बन सकती है।

अगले दिनों में फिर बढ़ सकता है प्रदूषण
बारिश का दौर थमने और मौसम साफ होने के बाद वायु प्रदूषण का स्तर धीरे-धीरे बदल सकता है। यदि धूप के साथ हवा की गति कम रहती है तो धूल और अन्य प्रदूषक तत्व दोबारा वातावरण में जमा होने लगेंगे। ऐसे में अगले कुछ दिनों में मेरठ और आसपास के जिलों का AQI फिर बढ़ सकता है। फिलहाल बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में हुए सुधार से लोगों को राहत मिली है।

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