Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Out-of-control car hits motorcycles; one dead, six injured

Saharanpur News: बेकाबू कार ने बाइकों को मारी टक्कर, एक की मौत, छह घायल

Tue, 10 Nov 2026 12:30 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 10 Nov 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Out-of-control car hits motorcycles; one dead, six injured
बड़गांव। देवबंद-बड़गांव मार्ग पर गांव महेशपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार तीन बाइकों में टक्कर मारते हुए दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में दपंती सहित सात लोग घायल हो गए, जिनमें से बड़गांव निवासी अश्वनी (32) की उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार को छोड़ कर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराते हुए कार को कब्जे में ले लिया।
विज्ञापन


सोमवार दोपहर करीब दो बजे अश्वनी अपनी पत्नी शालू को देवबंद से दवा दिलाकर बाइक से लौट रहा था। जब वह महेशपुर के ढाबे के समीप पहुंचा तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित कार दो बाइकों से टकराती हुई सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में एक बाइक सवार संजय, उसकी बेटी लक्ष्मी व बेटा तथा दूसरी बाइक सवार संत कुमार और उसकी पत्नी सोनिया घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
विज्ञापन

पुलिस ने सभी घायलों को नानौता सीएचसी भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने बड़गांव निवासी घायल दंपती को गंभीर हालत देखकर सहारनपुर रेफर कर दिया। सहारनपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान अश्वनी की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी शालू की हालत भी गंभीर बनी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार व बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सीओ देवबंद अमित सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी। अश्वनी के एक तीन साल का एक बेटा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed