Saharanpur News: आगे निकलने की होड़ में रोडवेज बसे आपस में टकराई, हादसा टला
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 29 Aug 2026 01:29 AM IST
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देवबंद। सहारनपुर-मुजफ्फरनगर स्टेट हाइवे पर शुक्रवार को आगे निकलने की होड़ में रोडवेज की दो बसें आपस में टकरा गई। हादसे में दोनों बसे मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि बसों में सवार यात्रियों में से किसी को भी चोट नहीं आई। लेकिन मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखने को मिली।
रक्षाबंधन पर्व के चलते सरकार द्वारा महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा सेवा उपलब्ध कराने के के चलते शुक्रवार को बसों में भारी भीड़ रही। नगर में स्टेट हाईवे-59 पर फ्लाईओवर के नीचे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास मुजफ्फरनगर डिपो की रोडवेज बस संख्या यूपी 17 बीटी 2924 आगे चल रही छुटमलपुर डिपो की बस संख्या यूपी 78 यूके 9574 से आगे निकलने का प्रयास कर रही थी। जिस कारण दोनों बसे आपस में टकरा गई। इसमें एक बस की लाईट, शीशा व तथा दूसरी बस का भी बंपर क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक हुई टक्कर से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और बस परिचालक आपस में उलझ गए। लेकिन वहीं पास में मौजूद कचहरी पुलिस ने मामला शांत कराकर दोनों बसों को वहां से रवाना कराया।
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रक्षाबंधन पर्व के चलते सरकार द्वारा महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा सेवा उपलब्ध कराने के के चलते शुक्रवार को बसों में भारी भीड़ रही। नगर में स्टेट हाईवे-59 पर फ्लाईओवर के नीचे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास मुजफ्फरनगर डिपो की रोडवेज बस संख्या यूपी 17 बीटी 2924 आगे चल रही छुटमलपुर डिपो की बस संख्या यूपी 78 यूके 9574 से आगे निकलने का प्रयास कर रही थी। जिस कारण दोनों बसे आपस में टकरा गई। इसमें एक बस की लाईट, शीशा व तथा दूसरी बस का भी बंपर क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक हुई टक्कर से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और बस परिचालक आपस में उलझ गए। लेकिन वहीं पास में मौजूद कचहरी पुलिस ने मामला शांत कराकर दोनों बसों को वहां से रवाना कराया।
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