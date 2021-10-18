फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Patients should not ignore arthritis by mistaking it for ordinary pain.

Saharanpur News: गठिया को सामान्य दर्द समझकर नजरअंदाज न करें मरीज

Mon, 07 Sep 2026 12:27 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Patients should not ignore arthritis by mistaking it for ordinary pain.
- एपीआई की ओर से देहरादून रोड स्थित एक सेंटर में हुई तीसरी रुमेटोलॉजी कांफ्रेंस
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया (एपीआई) की ओर से देहरादून रोड स्थित एक सेंटर में तीसरी रुमेटोलॉजी कांफ्रेंस हुई। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने गठिया और इससे जुड़े विभिन्न रोगों की पहचान, जांच और आधुनिक उपचार के बारे में जानकारी साझा की। चिकित्सकों ने कहा कि गठिया को सामान्य दर्द समझकर नजरअंदाज करना मरीज के लिए परेशानी बढ़ा सकता है।
कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर डॉ. अजय कुमार, सीएमओ डॉ. प्रवीण कुमार, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुधीर राठी, एपीआई अध्यक्ष डॉ. कलीम अहमद, सचिव डॉ. सौम्या जैन ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान महापौर डॉ. अजय कुमार व सीएमओ डॉ. प्रवीण कुमार ने कहा कि इस तरह के चिकित्सा आयोजनों से चिकित्सकों का ज्ञान बढ़ता है। एपीआई अध्यक्ष डॉ. कलीम अहमद ने कहा कि रुमेटोलॉजी कांफ्रेंस से चिकित्सकों के ज्ञान में वृद्धि होगी।
विज्ञापन

कांफ्रेंस में लखनऊ से आए डॉ. विकास अग्रवाल ने स्क्लेरोडर्मा बीमारी के लक्षण और उपचार की जानकारी दी। वड़ोदरा से आए डॉ. हिमांशु पाठक ने रुमेटाइड आर्थराइटिस पर व्याख्यान दिया। देहरादून के डॉ. सुनील मिश्रा ने ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों का उपचार जल्द शुरू करने पर जोर दिया। डॉ. संदीप ग्रोवर ने एसएलई बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नई दिल्ली की डॉ. सुजाता साहनी ने बच्चों में गठिया संबंधी रोगों की पहचान और उपचार पर चर्चा की। डॉ. ललित दुग्गल ने कहा कि गठिया के मरीजों की आंखों की जांच भी सही तरीके से की जानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बिलासपुर से आए डॉ. अमित दुआ ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर डॉ. नीरज जैन, डॉ. नीतू जैन, डॉ. साक्षी मलिक, डॉ. अनुपम मलिक, डॉ. नरेश नौसरान, डॉ. प्रवीण शर्मा, डॉ. मोहन सिंह, डॉ. एके जैन, डॉ. संजीव मित्तल, डॉ. मोहन पांडेय आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed