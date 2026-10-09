समान काम-समान वेतन की मांग: एनएचएम कर्मचारियों का धरना, दूसरे दिन भी डटे; दी आंदोलन बढ़ाने की चेतावनी

समान वेतन और स्थायीकरण की मांग

कर्मचारियों ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने और वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग उठाई। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि NHM कर्मचारियों से जुड़ी अन्य लंबित मांगों का भी शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश संगठन के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है।



मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान

जिलाध्यक्ष डॉ. किशोर सैनी ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संगठन ने कर्मचारियों से 10 अक्तूबर को भी धरना स्थल पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को आगामी चरण में और व्यापक किया जाएगा।



धरने में संगठन के पदाधिकारी भी रहे मौजूद

धरने में मंडलाध्यक्ष डॉ. राजीव सैनी, जिलाध्यक्ष डॉ. किशोर सैनी, जिला महामंत्री धनंजय धीमान समेत मंडल और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी तथा विभिन्न ब्लॉकों के कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता जताते हुए जल्द समाधान की मांग की।