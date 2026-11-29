उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद इमरान मसूद ने सोनिया गांधी के मतदाता सूची में नाम को लेकर जारी सियासी घमासान पर विरोधियों को निशाने पर लिया। उन्होंने सोनिया गांधी का बचाव करते हुए आलोचकों को बेशर्म बताया। कहा कि सोनिया गांधी ने अपना पूरा जीवन त्याग और देश की सेवा में लगाया है। देश और उसकी संस्कृति के लिए उनके योगदान को देखते हुए इस तरह के सवाल उठाना ओछी और घिनौनी हरकत है।

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इमरान मसूद ने कहा कि सोनिया गांधी एक ऐसी महिला हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग में लगा दिया और देश के लिए काम किया। उन्होंने देश की संस्कृति को अपनाते हुए अपना योगदान दिया है। उनके इतने बड़े त्याग के बाद इस तरह की घटिया और घिनौनी बातें करना कुछ लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। वहीं, लोकसभा में सीटिंग व्यवस्था को लेकर डीएमके की ओर से बदलाव की मांग के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि यदि डीएमके को अलग बैठना है और उसके साथ जाना है तो वह इस पर क्या कह सकते हैं।