यूपी: एसआईआर नोटिस पर इमरान मसूद का चुनाव आयोग पर निशाना, बोले- सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया

एसआईआर नोटिस को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में इससे ज्यादा मजाकिया बात और क्या हो सकती है कि सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और यहां तक कि विदेश मंत्री को भी ऐसे नोटिस मिल रहे हैं।

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इमरान मसूद ने कहा कि अगर सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और विदेश मंत्री को नोटिस मिल रहे हैं तो चुनाव आयोग की स्थिति इससे ज्यादा बेतुकी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आम आदमी की स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए।कांग्रेस सांसद ने बेरोजगार लोगों और उन लोगों का जिक्र किया जो दिन में एक बार का खाना जुटाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे लोगों से उम्मीद की जाती है कि वे कागजात लेकर इधर-उधर भागते फिरें।इमरान मसूद ने कहा कि देश की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने लगातार लाइनों में खड़े रहने का जिक्र करते हुए कहा कि सिस्टम फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है।