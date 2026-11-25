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सहारनपुर। साइबर ठग अब लोगों को झांसे में लेकर ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन धमकी और भय का माहौल बनाकर भी उनकी गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं।देहरादून रोड निवासी एक व्यक्ति से ऑनलाइन धमकी देकर पांच लाख रुपये ठग लिए गए। ठग ने पीड़ित को डराकर रकम ट्रांसफर कराई है।देहरादून रोड पर एसएएम इंटर कॉलेज के सामने रहने वाले मनदीप सिंह ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। आरोप लगाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन माध्यम से उन्हें धमकाया। चोट पहुंचाने या नुकसान होने का भय दिखाया। आरोप है कि धमकी और डर के कारण पीड़ित मानसिक तनाव में आ गए।ठग ने इसी स्थिति का फायदा उठाकर उन्हें पांच लाख रुपये देने के लिए मजबूर किया। वहीं, साइबर क्राइम पुलिस की प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि पीड़ित के मोबाइल फोन में कई फाइल इंस्टॉल है। इसकी वजह से उनका मोबाइल फोन हैक हुआ है।जांच अधिकारी निरीक्षक देवेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पता लगाया जा रहा है कि किस खाते में रकम ट्रांसफर हुई।