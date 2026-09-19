Saharanpur News: जहरीले पदार्थ खाने से विवाहिता की मौत के मामले में तीन पर प्राथमिकी

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसहारनपुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव ज्ञानागढ़ में विवाहिता की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मृतका के भाई ने पति, ससुर और सास पर आए दिन शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव बेहड़ा संदलसिंह खुर्द निवासी अजय कुमार ने तहरीर देकर बताया कि बहन सोनिया की शादी 17 मई 2019 को ज्ञानागढ़ निवासी पवन कुमार के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही बहन को उसका पति पवन कुमार, ससुर सुरेशचंद और सास चंद्रकला आए दिन शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसने कई बार बहन के ससुराल वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। 13 सितंबर को उसे फोन पर सूचना मिली कि बहन सोनिया देवी ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। इससे उसकी मौत हो गई। भाई ने तहरीर में आरोप लगाया कि ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर सोनिया ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है।जांच अधिकारी उप निरीक्षक नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि पवन कुमार, सुरेशचंद और चंद्रकला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच चल रही है।